حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/8/2015

حظك اليوم لبرج العذراء :

توقعات علماء الفلك

>تجد اليوم بعضًا ممن حولك يريدون الإيقاع بك فى المشكلات الكثيرة، ولكنك بالحدس والذكاء اللذين تتمتع بهما تتمكن من التخلص من كل تلك المكائد التى يتم تدبيرها لك، من ناحية أخرى يحتاج الحبيب إلى الوصول إلى بعض المعلومات منك التى تساعده على تفهم طبيعة العلاقة بينكما، ويمكنك أن تصل إلى حلول للغيرة التى يتمتع بها وتسبب لكما الكثير من المشكلات.>سوف تزداد طموحاتك أيها العذراء فى هذه الفترة والتى تدفعك إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف التى تسعى اليها، ولكنك لابد أن تكون حذرًا من الناحية الصحية ولا تعرض صحتك للخطر من خلال تحمل أكثر من طاقتك، وحاول التروى فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بالمشروعات حتى لا تتعرض للنفقات الباهظة التى تنتج عن التعجل فى القرارات.

قد تشعر اليوم بحالة من البلبلة وتوتر الأجواء وتراكم المهام الموكلة إليك، تشغلك هذه التراكمات عن القيام بالواجبات الأخرى، وعلى الصعيد العاطفى قد تخضع لبعض الشروط التى كنت ترفضها من قبل من أجل توطيد العلاقة مع الحبيب، إلى أن تتكيف مع الأوضاع الجديدة.