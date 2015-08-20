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حظك اليوم برج الأسد الخميس 2015/8/20

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 2015/8/20 حظك اليوم برج الأسد الخميس 2015/8/20

لبرج الأسد


>يمكنك اليوم من خلال إنجاز المزيد من الأعمال الموكلة إليك أن ترفع من شأنك لدى أصحاب العمل، ما يعود عليك بزيادة الدخل المادى وتحسين وضعك المالى، قم بتوجيه أفكارك نحو تطوير المشروعات والأعمال التجارية، وحاول أن توصل الفكرة بشكل مباشر حتى لا يساء فهمك، ويجب أن تكون حذرًا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للمخاطر.

توقعات علماء الفلك


>أنتم مواليد الأسد قد تسيرون اليوم فى العديد من الطرق الوعرة، فيجب أن تتحملوا الصعاب وتتخطوا الأزمات والعقبات حتى تتمكنوا من الوصول إلى النتائج المرغوبة والجيدة جدًا، وقد يتمكن البعض منكم من الحصول على فرص عمل تساعدهم على تعديل أوضاعهم الاجتماعية وتحقيق بعض من الأهداف التى وضعوها نصب أعينهم منذ الصغر.

تبدئون اليوم مرحلة جديدة من الثقة بالنفس، هذه المرحلة تبدو قوية جدًا حتى إذا تعرض بعضكم للإصابة بحالات مزاجية سيئة، فحاولوا ألا تكونوا من الضعفاء، وعلى الصعيد العاطفى ضعوا الهواجس الشخصية جانبًا، واحرصوا على توطيد العلاقة مع شركاء الحب، ولا تمنحوا الفرصة لأى متطفل من التأثير عليكم سلبيًا، مارسوا الرياضة التى تمنحكم الراحة النفسية الجسدية.

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مصر 365

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