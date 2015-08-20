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حظك اليوم برج السرطان الخميس 20/8/2015

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 20/8/2015 حظك اليوم برج السرطان الخميس 20/8/2015

لبرج السرطان:


>احرص اليوم على العمل فى حالة من الهدوء، ولا تخجل أن تستخدم ما لديك من قدرة على إنجاز العمل وإظهارها أمام الآخرين حتى يعلم الجميع ما تبذله من جهد من أجل الارتفاع بمستوى المؤسسة المهنية، وتجنب تداخل مشاكلك الشخصية من مسئولياتك المهنية حتى لا تؤثر بالسلب على علاقتك بأصدقائك، ولا تعطى أحدًا وعدًا لست متأكدًا من تحقيقه.

توقعات علماء الفلك


>عام جيد بشكل استثنائى لمواليد الجوزاء، فثمة فصل جديد يبدأ فى الحياة الاجتماعية الخاصة بهم يدفعهم إلى الإبداع، قد يشعر البعض منكم بحالة من الارتباك فى تحديد المسائل المتعلقة بتحقيق الأهداف والغايات والوصول إلى الأحلام، وقد يضطر بعض مواليد الجوزاء إلى توخى الحذر فى الاتصالات والعلاقات التى تقام فى الحياة الاجتماعية.

قد ينتابك اليوم حالة من تشتيت التفكير فى الحياة العملية بالنسبة للكثير من الأمور التى تدور فى عقلك منذ فترة طويلة، أما على الصعيد العاطفى فلا تضع حدودًا لعلاقاتك مع شريك الحب، وتصرف بشكل طبيعى واحرص على أن تكون لينًا ولطيفًا فى التعامل، ولا تنس أن تحدد وقتًا فى كل يوم للمشى الذى يساعدك على التفكير بشكل أفضل ويخفف عنك الضغوط المتراكمة.

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مصر 365

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