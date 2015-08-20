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حظك اليوم برج الجدى الخميس 20/8/2015

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 20/8/2015 حظك اليوم برج الجدى الخميس 20/8/2015
يشعر مولود برج الجدى اليوم بحالة ركود عامة، لا تستسلم للملل فى الجو العام، وحاول أن تحفظ آرائك اليوم لذاتك تجنبًا لأى مشكلات، ولا تبذل جهدًا كبيرًا من أجل أشخاص غير مقربين.

وبالرغم من هذة الحالة العامة إلى أنه ستنشغل بالكثير من الأعمال والمهام، فكن أكثر تحفظًا.

مواليد برج الجدى معرضون بشكل كبير للحسد فى هذا اليوم فتجنب الإفصاح عما تقوم به، فلديك منافسون يراقبون جميع تحركاتك.

كما ويجب عليك اليوم الحفاظ على الهدوء والمحافظة على الممتلكات بقدر ما استطاعت من قوة.


>يتوقع علماء الفلك بمواليد برج الجدى اليوم تغيرات مفاجئة فى الحياة العاطفية، ربما لا تكون هى التى يتمناها مولود هذا البرج لكن سيتغير الحال فى الأيام المقبلة، فينصحون بالحديث مع الحبيب فى المشكلات والتوصل إلى حلها.

ومن الناحية العملية والمهنية فمن المتوقع الكثير من النجاحات والمفاجآت السارة، وإيجاد الدعم من الأشخاص المتخصصين والقادرين.

لكن على الحالة الصحية والنفسية فيمر مواليد برج الجدى بعوارض صحية غير سليمة نتيجة لضغوطات نفسية تتعرض لها، فيجب استشارة الطبيب فورًا إذا شعرت بأى ألم جسدى نتيجة لضغط العمل.

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مصر 365

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