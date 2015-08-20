حظك اليوم برج الحمل الخميس 20/8/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك

>عليك اليوم أن تتسلح بالمرونة والتفكير بحكمة فى كل الأمور الخاصة بالعمل المهنى، ويجب أن تمتلك القدرة على فهم كل ما يدور من حولك، المتوقع منه وغير المتوقع خاصة فى الوقت الراهن، سوف تجد نفسك اليوم تسير فى اتجاهات مختلفة قد تعمل على تشتيت تركيزك وضعف قدرتك على إنجاز المهام بالكفاءة المطلوبة، كن أكثر ثقة بنفسك واعلم أن النجاح يتركز فى اعتمادك على قدراتك ونفسك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل اليوم أنه سيشعر خلال هذه الفترة بحالة من الراحة بعد مروره بالعديد من الفترات الصعبة التى عانى بها المشقة والتعب، ويرى أن شخص الحمل سوف يجد الكثير من الفرص الإيجابية فى العلاقات الجديدة التى سيبنيها مع بعض الشخصيات المهمة.

على الناحية الصحية يجب عليك أن تهتم بصحتك ولا تعرض بدنك للتعب والإجهاد الزائد حتى لا تتدهور حالتك الصحية وتصبح غير قادر على مواصلة العمل، أما الصعيد العاطفى فأنت تسمع أخبارًا جيدة من الحبيب تمنحك الشعور بالفرح وتدخل السرور إلى قلبك.