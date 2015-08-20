حظك اليوم لجميع الأبراج الخميس 20/8/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>عليك اليوم أن تتسلح بالمرونة والتفكير بحكمة فى كل الأمور الخاصة بالعمل المهنى، ويجب أن تمتلك القدرة على فهم كل ما يدور من حولك، المتوقع منه وغير المتوقع خاصة فى الوقت الراهن، سوف تجد نفسك اليوم تسير فى اتجاهات مختلفة قد تعمل على تشتيت تركيزك وضعف قدرتك على إنجاز المهام بالكفاءة المطلوبة، كن أكثر ثقة بنفسك واعلم أن النجاح يتركز فى اعتمادك على قدراتك ونفسك.

توقعات علماء الفلك

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل اليوم أنه سيشعر خلال هذه الفترة بحالة من الراحة بعد مروره بالعديد من الفترات الصعبة التى عانى بها المشقة والتعب، ويرى أن شخص الحمل سوف يجد الكثير من الفرص الإيجابية فى العلاقات الجديدة التى سيبنيها مع بعض الشخصيات المهمة.

على الناحية الصحية يجب عليك أن تهتم بصحتك ولا تعرض بدنك للتعب والإجهاد الزائد حتى لا تتدهور حالتك الصحية وتصبح غير قادر على مواصلة العمل، أما الصعيد العاطفى فأنت تسمع أخبارًا جيدة من الحبيب تمنحك الشعور بالفرح وتدخل السرور إلى قلبك.

حظك اليوم لبرج الثور :

>عليك أن تتقبل نقد الآخرين لك وتتماشى مع طبيعة من يختلفون معك فى وجهات النظر، اليوم هو الوقت المناسب للعزلة عن جميع البشر والبدء فى جلسة هادئة مع النفس تستمتع فيها باسترجاع بعض الذكريات، قد تشعر اليوم بالدفء العاطفى من الشريك، فلابد أن تكون حنونًا وتعمل على التجاوب معه.>توقعات علماء الفلك>يرى فرعون أن هذه الفترة بالنسبة لمواليد برج الثور قد تكون متأزمة بعض الشىء حيث يجدون فيها صعوبة فى التعاقد على شراكة جديدة أو توقيع عقود تخص مشروعات جديدة، ولكن بالعمل الجاد والعزيمة يمكن تحقيق كل الأهداف، ولكنه يحذر من مواجهة المشكلات خاصة فى العلاقات مع أصحاب المشروعات.

ترى أن مولود الثور يميل إلى العدائية بعض الشىء ويسعى لإثارة البلبلة فى أى مكان يحل به، ولكنه على الصعيد العاطفى ينتابه الشعور بالاطمئنان فى وجود الحبيب بجانبه، ولكنها تنصحه بأن يتعامل مع الشريك بعفوية ولا يتصنع المشاعر، ومن الجانب الصحى قد تتراجه معنوياته ويسعر بالتشاؤم ولكن بذكائه سيتمكن من تخطى كل ذلك.

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>يدفعك الشعور بالمغامرة إلى الانجذاب نحو شخص جديد، فى ظل تصرف الأصدقاء أو شريك الحب بشكل غير متوقع، تتميز علاقتك مع الشخص الجديد بالانفتاح والمرونة وتسعى إلى تعميق الجذور وتنشيط الطاقات الخفية بداخلك التى تؤثر عليك بشكل قوى، ويجب أن تكون حيويتك وثقتك بنفسك عالية اليوم حتى تتمكن من اتخاذ القرارات التى تتعلق بتوقيع العقود الخاصة بالمشروعات.

توقعات علماء الفلك

>هذا العام يحل مناسبًا لمواليد الجوزاء ويدفعهم إلى التنافس الإيجابى فى المسابقات المختلفة، أنا بالنسبة لرجال الأعمال فسوف يتمكنون من اتخاذ القرارات المناسبة لأعمالهم والتى تصل بهم إلى الأرباح المنتظرة، وتمتد الاستفادة خلال هذا العام لتشمل العاملين بمجالات الاتصالات والتعليم، حيث يتمكنون من زيادة دخلهم.

تتمكن اليوم أيها الجوزاء من إقناع رؤسائك فى العمل باتخاذ بعض القرارات التى تصب فى مصلحة العمل المهنى، والتى تعود بالفائدة على العاملين بالمؤسسة، وعلى الصعيد العاطفى لن تتمكن من تعويض الحبيب فاحذر من تدهور العلاقة معه حتى لا تفقده، ولا تتعامل معه بكبرياء، وصحيًا لا تخاطر باستقرار حالتك الصحية من أجل المكاسب الفانية، واعلم أن صحتك هى الأغلى من أى شىء آخر.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>احرص اليوم على العمل فى حالة من الهدوء، ولا تخجل أن تستخدم ما لديك من قدرة على إنجاز العمل وإظهارها أمام الآخرين حتى يعلم الجميع ما تبذله من جهد من أجل الارتفاع بمستوى المؤسسة المهنية، وتجنب تداخل مشاكلك الشخصية من مسئولياتك المهنية حتى لا تؤثر بالسلب على علاقتك بأصدقائك، ولا تعطى أحدًا وعدًا لست متأكدًا من تحقيقه.>توقعات علماء الفلك>عام جيد بشكل استثنائى لمواليد الجوزاء، فثمة فصل جديد يبدأ فى الحياة الاجتماعية الخاصة بهم يدفعهم إلى الإبداع، قد يشعر البعض منكم بحالة من الارتباك فى تحديد المسائل المتعلقة بتحقيق الأهداف والغايات والوصول إلى الأحلام، وقد يضطر بعض مواليد الجوزاء إلى توخى الحذر فى الاتصالات والعلاقات التى تقام فى الحياة الاجتماعية.

قد ينتابك اليوم حالة من تشتيت التفكير فى الحياة العملية بالنسبة للكثير من الأمور التى تدور فى عقلك منذ فترة طويلة، أما على الصعيد العاطفى فلا تضع حدودًا لعلاقاتك مع شريك الحب، وتصرف بشكل طبيعى واحرص على أن تكون لينًا ولطيفًا فى التعامل، ولا تنس أن تحدد وقتًا فى كل يوم للمشى الذى يساعدك على التفكير بشكل أفضل ويخفف عنك الضغوط المتراكمة.

حظك اليوم لبرج الأسد

>يمكنك اليوم من خلال إنجاز المزيد من الأعمال الموكلة إليك أن ترفع من شأنك لدى أصحاب العمل، ما يعود عليك بزيادة الدخل المادى وتحسين وضعك المالى، قم بتوجيه أفكارك نحو تطوير المشروعات والأعمال التجارية، وحاول أن توصل الفكرة بشكل مباشر حتى لا يساء فهمك، ويجب أن تكون حذرًا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للمخاطر.

توقعات علماء الفلك

>أنتم مواليد الأسد قد تسيرون اليوم فى العديد من الطرق الوعرة، فيجب أن تتحملوا الصعاب وتتخطوا الأزمات والعقبات حتى تتمكنوا من الوصول إلى النتائج المرغوبة والجيدة جدًا، وقد يتمكن البعض منكم من الحصول على فرص عمل تساعدهم على تعديل أوضاعهم الاجتماعية وتحقيق بعض من الأهداف التى وضعوها نصب أعينهم منذ الصغر.

تبدئون اليوم مرحلة جديدة من الثقة بالنفس، هذه المرحلة تبدو قوية جدًا حتى إذا تعرض بعضكم للإصابة بحالات مزاجية سيئة، فحاولوا ألا تكونوا من الضعفاء، وعلى الصعيد العاطفى ضعوا الهواجس الشخصية جانبًا، واحرصوا على توطيد العلاقة مع شركاء الحب، ولا تمنحوا الفرصة لأى متطفل من التأثير عليكم سلبيًا، مارسوا الرياضة التى تمنحكم الراحة النفسية الجسدية.

حظك اليوم لبرج العذراء :

توقعات علماء الفلك

>تجد اليوم بعضًا ممن حولك يريدون الإيقاع بك فى المشكلات الكثيرة، ولكنك بالحدس والذكاء اللذين تتمتع بهما تتمكن من التخلص من كل تلك المكائد التى يتم تدبيرها لك، من ناحية أخرى يحتاج الحبيب إلى الوصول إلى بعض المعلومات منك التى تساعده على تفهم طبيعة العلاقة بينكما، ويمكنك أن تصل إلى حلول للغيرة التى يتمتع بها وتسبب لكما الكثير من المشكلات.>سوف تزداد طموحاتك أيها العذراء فى هذه الفترة والتى تدفعك إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف التى تسعى اليها، ولكنك لابد أن تكون حذرًا من الناحية الصحية ولا تعرض صحتك للخطر من خلال تحمل أكثر من طاقتك، وحاول التروى فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بالمشروعات حتى لا تتعرض للنفقات الباهظة التى تنتج عن التعجل فى القرارات.

قد تشعر اليوم بحالة من البلبلة وتوتر الأجواء وتراكم المهام الموكلة إليك، تشغلك هذه التراكمات عن القيام بالواجبات الأخرى، وعلى الصعيد العاطفى قد تخضع لبعض الشروط التى كنت ترفضها من قبل من أجل توطيد العلاقة مع الحبيب، إلى أن تتكيف مع الأوضاع الجديدة.

حظك اليوم برج الميزان

>أصحاب برج الميزان اليوم لديهم طاقة كبيرة، فأنهم ينتظرون يومًا عظيمًا من الناحية العائلة، فربما يتجمع الأقارب والأبناء، وتحظى بيوم مليء بالحركة والنشاط.

كما يقابل أصحاب برج الميزان علاقات مهمة جديدة على المستوى الشخصى أو المهنى، فكن على استعداد للمشاركة فى العديد من الاحتفالات والمناسبات ومقابلة كل ما هو جديد، فأنه يوم مليء بالفرح.

>ومن ضمن الحركة التى يشهدها مواليد برج الميزان اليوم ربما تشارك فى مجموعات للسفر، فتأكد من وضع خطة لهذا اليوم النشط.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم أن ينتظروا أخبارًا سارة ومفرحة، ولكن على الجانب الآخر يشغلك التفكير فى بعض الأمور الشخصية والخاصة، وتنصحهم بعدم حل أى مشكلات اليوم وتأجليها.

كما ينصح لمواليد برج الميزان اليوم أن يفكروا جيدًا قبل أخذ أى قرارات، ودراسة كل النواحى قبل القدوم على أى خطوة.

كما يجب الحذر من الانطواء الذى سوف يتسلل إليك فى هذا اليوم، وقم بعمل العديد من المشاريع المختلفة للسيطرة على هذه الحالة وتخرج من الإطار الروتينى المسيطر عليك.

ومن الناحية العاطفية يجب أن تكون أكثر هدوءًا مع الحبيب اليوم، حيث تصبح سريع الغضب وشديد الحساسية.

حظك اليوم برج العقرب

>ينتقل القمر اليوم إلى برج العقرب ما يصبح مواليد هذا البرج أكثر حساسية وعاطفية، فبالرغم من أنك تشعر اليوم بمساحة كبيرة من الحرية والارتياح النفسى، ولكن تنتابك بعض المخاوف من الأمور الشخصية.

كما أنه تتاح لمواليد برج العقرب اليوم فرص مثالية يجب أن تنتهزها لتأخذ قسطًا كبيرًا من الراحة بعيدًا عن العمل أو ما يرهق تفكيرك، فأنت بحاجة إلى مقابلة أصدقائك أو حضور حفلة صاخبة.

وبسبب وجود القمر فى برج العقرب ربما تحدث بعض المشادات بين الحبيب، فتجنب هذه المعارك بالهدوء النفسى وعدم الانخراط فى المناقشات الحادة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب

>ينصح علماء الفلك مواليد برج العقرب اليوم الحفاظ على الهدوء وعدم إهمال مشاعر الحبيب والتغلب الذى على التمرد الذى ينتابك بسبب وجود القمر فى برجك.

كما أنهم ربما اليوم يتعرضون لضغوطات فى العمل، وتنصح بعد الاستسلام لرغبات الشريك، كما أن حياتك المهنية ستتخذ طريقًا جديدًا وتقابل تطوارات جديدة، فكن أكثر حكمة قبل اتخاذها، وقم بحل مشكلاتك بنفسك ولا تسمح لأحد بالتدخل فيها.

ومن الناحية المادية يتوقع علماء الفلك فرصة كسب مجموعة من الأموال فى وقت كبير، فكن على حذر ولا تقم بإهداره فى أشياء غير مجدية.

حظك اليوم برج الجدي

>يشعر مولود برج الجدى اليوم بحالة ركود عامة، لا تستسلم للملل فى الجو العام، وحاول أن تحفظ آرائك اليوم لذاتك تجنبًا لأى مشكلات، ولا تبذل جهدًا كبيرًا من أجل أشخاص غير مقربين.

وبالرغم من هذة الحالة العامة إلى أنه ستنشغل بالكثير من الأعمال والمهام، فكن أكثر تحفظًا.

مواليد برج الجدى معرضون بشكل كبير للحسد فى هذا اليوم فتجنب الإفصاح عما تقوم به، فلديك منافسون يراقبون جميع تحركاتك.

كما ويجب عليك اليوم الحفاظ على الهدوء والمحافظة على الممتلكات بقدر ما استطاعت من قوة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتوقع علماء الفلك بمواليد برج الجدى اليوم تغيرات مفاجئة فى الحياة العاطفية، ربما لا تكون هى التى يتمناها مولود هذا البرج لكن سيتغير الحال فى الأيام المقبلة، فينصحون بالحديث مع الحبيب فى المشكلات والتوصل إلى حلها.

ومن الناحية العملية والمهنية فمن المتوقع الكثير من النجاحات والمفاجآت السارة، وإيجاد الدعم من الأشخاص المتخصصين والقادرين.

لكن على الحالة الصحية والنفسية فيمر مواليد برج الجدى بعوارض صحية غير سليمة نتيجة لضغوطات نفسية تتعرض لها، فيجب استشارة الطبيب فورًا إذا شعرت بأى ألم جسدى نتيجة لضغط العمل.

حظك اليوم برج القوس

>فترة من الراحة تطغى على مواليد برج القوس اليوم، فيتخلصون من توترهم، ويصادفون أشخاصًا يقومون بتصدير القوة والدعم لهم، ويجب على مواليد برج القوس عدم الانشغال بالأحاديث الجانبية والبعد عن سوء الفهم.

ربما يتخذ مواليد برج القوس اليوم قرارات حاسمة والخضوع إلى تعديلات مهمة، وحدوث تغييرات كبيرة فى على المستوى المهنى والشخصى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم استعادة القوة وتخطى حميع الحواجز، بالإضافة إلى تحديد اختيارتهم فى العديد من الأمور المهمة.

كما ينصح مواليد برج القوس أن الإنصات إلى نصائح الأخرين وتقبل المناقشة والرأى الأخر، بالإضافة إلى إعادة النظر فى اختيارهم للأشخاص المقربين، كما يفضل ممارسة بعض الرياضة لتتخلص من أى مشاعر سلبية.

وعلى المستوى العملى فهو يوم جيد بشكل كبير فقد تنخرط فى أعمال إضافية تجلب لك المال، وتتاح لك فرص عمل جديدة تضعك على الطريق المهنى الصحيح.

ومن الناحية العاطفية فمواليد برج القوس غير مستقرين عاطفيًا هذه الفترة من الأيام، فقد تزداد الفجوة بينك وبين الحبيب حاول التخلص منها، أو ضع حدودًا لكى لا تقع فى أى عوائق أو مشكلات.

حظك اليوم برج الدلو

>يكتسب مواليد برج الدلو اليوم فرصة جديدة لحل الكثير من القضايا والمشكلات، وأخذ القرارات الحاسمة فى بعض المشاريع المعلقة.

كما يشعر مواليد برج الدلو ببعض الركود العاطفى لكنه لا يستمر كثيرًا فسيعود الحب إلى القمة مرة أخرى بعد مرور هذا اليوم، كما أنك ليس لديك القدرة على التواصل مع الآخرين، نتيجة لانشغالك بقراراتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية المادية باستقرار كبير ووضع جيد، فلا ينزعجك مواليد هذا البرج اليوم من الناحية المادية إطلاقًا.

ومن الناحية العاطفية سيقابل مولود الدلو حبا جامحا ورومانسية شديدة اليوم، فلا تحاول جامحها وتقييدها، بل استمتع بها فهى الطريق لخروجك من المزاج السيئ، كما أنك فى انتظار مقابلة مع صديق قديم.

ومن الناحية العملية ينصح علماء الفلك مواليد برج الدلو أخذ الأمور أكثر جدية، لأنهم فى انتظار انطلاقة جيدة ونجاحات مهنية كبيرة.

وصحيًا يطلب علماء الفلك من مولود برج الدلو زيادة الاهتمام بالصحة وتقليل الإرهاق، وأخذ قسط صغير من الراحة تستعيد من خلاله نشاطك الجسدى.

وأخيرًا يوجه العلماء نصيحة لمواليد برج الدلو اليوم بتقوية علاقاتة مع أشخاص يكنون لهم المحبة ولا يشعر بهم.

حظك اليوم برج الحوت

>مواليد برج الحوت اليوم فى احتياج شديد للنوم فإذا كان بإمكانك الراحة واستمرار يومك فى السرير فلا تتردد للحظة، فقد يمر العمل بحالة كبيرة من الخمول لكنها لن تطول.

يجب أن تبتعد اليوم عن كل ما يؤذى ويجرح مشاعرك، فالتأثير النفسى سيكون كبيرًا للغاية عليك، فالأفضل الاستسلام إلى عزلتك، وقم بالتفكير فى رغباتك وأولوياتك.

لا يستطيع مواليد برج الحوت اليوم اتخاذ أى قرارات حاسمة فى أى من الأمور أو القرارات اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت

>على الصعيد المهنى يحاول مواليد برج الحوت اليوم فرصة جديدة لاكتساب المهارات والتطوير ولكنه لا يحصل عليها بسهولة، فربما يحدث تراجع فى المصالح إذا تم الإصرار على القيام بها.

ومن الناحية العاطفية فأنت فى حالة توتر عاطفى لذلك ينصح علماء الفلك بإعادة التفكير فى علاقتك مع الحبيب، وأن تقوم بالتفكير بعقلك ولا تحكم قلبك كثيرًا.

ومن الناحية الاجتماعية يشهد مولود برج الحوت اليوم استقرارًا عائليًا كبيرًا، ومحبة تحيطه من جميع أفراد أسرته.