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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 20/8/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 20/8/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 20/8/2015

لبرج الجوزاء :


>يدفعك الشعور بالمغامرة إلى الانجذاب نحو شخص جديد، فى ظل تصرف الأصدقاء أو شريك الحب بشكل غير متوقع، تتميز علاقتك مع الشخص الجديد بالانفتاح والمرونة وتسعى إلى تعميق الجذور وتنشيط الطاقات الخفية بداخلك التى تؤثر عليك بشكل قوى، ويجب أن تكون حيويتك وثقتك بنفسك عالية اليوم حتى تتمكن من اتخاذ القرارات التى تتعلق بتوقيع العقود الخاصة بالمشروعات.

توقعات علماء الفلك


>هذا العام يحل مناسبًا لمواليد الجوزاء ويدفعهم إلى التنافس الإيجابى فى المسابقات المختلفة، أنا بالنسبة لرجال الأعمال فسوف يتمكنون من اتخاذ القرارات المناسبة لأعمالهم والتى تصل بهم إلى الأرباح المنتظرة، وتمتد الاستفادة خلال هذا العام لتشمل العاملين بمجالات الاتصالات والتعليم، حيث يتمكنون من زيادة دخلهم.

تتمكن اليوم أيها الجوزاء من إقناع رؤسائك فى العمل باتخاذ بعض القرارات التى تصب فى مصلحة العمل المهنى، والتى تعود بالفائدة على العاملين بالمؤسسة، وعلى الصعيد العاطفى لن تتمكن من تعويض الحبيب فاحذر من تدهور العلاقة معه حتى لا تفقده، ولا تتعامل معه بكبرياء، وصحيًا لا تخاطر باستقرار حالتك الصحية من أجل المكاسب الفانية، واعلم أن صحتك هى الأغلى من أى شىء آخر.

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مصر 365

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