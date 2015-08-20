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حظك اليوم برج القوس الخميس 20/8/2015

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حظك اليوم برج القوس الخميس 20/8/2015 حظك اليوم برج القوس الخميس 20/8/2015
فترة من الراحة تطغى على مواليد برج القوس اليوم، فيتخلصون من توترهم، ويصادفون أشخاصًا يقومون بتصدير القوة والدعم لهم، ويجب على مواليد برج القوس عدم الانشغال بالأحاديث الجانبية والبعد عن سوء الفهم.

ربما يتخذ مواليد برج القوس اليوم قرارات حاسمة والخضوع إلى تعديلات مهمة، وحدوث تغييرات كبيرة فى على المستوى المهنى والشخصى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم استعادة القوة وتخطى حميع الحواجز، بالإضافة إلى تحديد اختيارتهم فى العديد من الأمور المهمة.

كما ينصح مواليد برج القوس أن الإنصات إلى نصائح الأخرين وتقبل المناقشة والرأى الأخر، بالإضافة إلى إعادة النظر فى اختيارهم للأشخاص المقربين، كما يفضل ممارسة بعض الرياضة لتتخلص من أى مشاعر سلبية.

وعلى المستوى العملى فهو يوم جيد بشكل كبير فقد تنخرط فى أعمال إضافية تجلب لك المال، وتتاح لك فرص عمل جديدة تضعك على الطريق المهنى الصحيح.

ومن الناحية العاطفية فمواليد برج القوس غير مستقرين عاطفيًا هذه الفترة من الأيام، فقد تزداد الفجوة بينك وبين الحبيب حاول التخلص منها، أو ضع حدودًا لكى لا تقع فى أى عوائق أو مشكلات.

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مصر 365

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