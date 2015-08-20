حظك اليوم برج الثور الخميس 20/8/2015

حظك اليوم لبرج الثور :

توقعات علماء الفلك

>عليك أن تتقبل نقد الآخرين لك وتتماشى مع طبيعة من يختلفون معك فى وجهات النظر، اليوم هو الوقت المناسب للعزلة عن جميع البشر والبدء فى جلسة هادئة مع النفس تستمتع فيها باسترجاع بعض الذكريات، قد تشعر اليوم بالدفء العاطفى من الشريك، فلابد أن تكون حنونًا وتعمل على التجاوب معه.>يرى فرعون أن هذه الفترة بالنسبة لمواليد برج الثور قد تكون متأزمة بعض الشىء حيث يجدون فيها صعوبة فى التعاقد على شراكة جديدة أو توقيع عقود تخص مشروعات جديدة، ولكن بالعمل الجاد والعزيمة يمكن تحقيق كل الأهداف، ولكنه يحذر من مواجهة المشكلات خاصة فى العلاقات مع أصحاب المشروعات.

ترى أن مولود الثور يميل إلى العدائية بعض الشىء ويسعى لإثارة البلبلة فى أى مكان يحل به، ولكنه على الصعيد العاطفى ينتابه الشعور بالاطمئنان فى وجود الحبيب بجانبه، ولكنها تنصحه بأن يتعامل مع الشريك بعفوية ولا يتصنع المشاعر، ومن الجانب الصحى قد تتراجه معنوياته ويسعر بالتشاؤم ولكن بذكائه سيتمكن من تخطى كل ذلك.