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حظك اليوم برج الدلو الخميس 2015/8/20

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 2015/8/20 حظك اليوم برج الدلو الخميس 2015/8/20
يكتسب مواليد اليوم فرصة جديدة لحل الكثير من القضايا والمشكلات، وأخذ القرارات الحاسمة فى بعض المشاريع المعلقة.

كما يشعر مواليد برج الدلو ببعض الركود العاطفى لكنه لا يستمر كثيرًا فسيعود الحب إلى القمة مرة أخرى بعد مرور هذا اليوم، كما أنك ليس لديك القدرة على التواصل مع الآخرين، نتيجة لانشغالك بقراراتك.


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية المادية باستقرار كبير ووضع جيد، فلا ينزعجك مواليد هذا البرج اليوم من الناحية المادية إطلاقًا.

ومن الناحية العاطفية سيقابل مولود الدلو حبا جامحا ورومانسية شديدة اليوم، فلا تحاول جامحها وتقييدها، بل استمتع بها فهى الطريق لخروجك من المزاج السيئ، كما أنك فى انتظار مقابلة مع صديق قديم.

ومن الناحية العملية ينصح علماء الفلك مواليد برج الدلو أخذ الأمور أكثر جدية، لأنهم فى انتظار انطلاقة جيدة ونجاحات مهنية كبيرة.

وصحيًا يطلب علماء الفلك من مولود برج الدلو زيادة الاهتمام بالصحة وتقليل الإرهاق، وأخذ قسط صغير من الراحة تستعيد من خلاله نشاطك الجسدى.

وأخيرًا يوجه العلماء نصيحة لمواليد برج الدلو اليوم بتقوية علاقاتة مع أشخاص يكنون لهم المحبة ولا يشعر بهم.

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مصر 365

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