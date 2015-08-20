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توقعات برج العقرب الخميس 2015/8/20

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توقعات برج العقرب الخميس 2015/8/20 توقعات برج العقرب الخميس 2015/8/20
ينتقل القمر اليوم إلى ما يصبح مواليد هذا البرج أكثر حساسية وعاطفية، فبالرغم من أنك تشعر اليوم بمساحة كبيرة من الحرية والارتياح النفسى، ولكن تنتابك بعض المخاوف من الأمور الشخصية.

كما أنه تتاح لمواليد برج العقرب اليوم فرص مثالية يجب أن تنتهزها لتأخذ قسطًا كبيرًا من الراحة بعيدًا عن العمل أو ما يرهق تفكيرك، فأنت بحاجة إلى مقابلة أصدقائك أو حضور حفلة صاخبة.

وبسبب وجود القمر فى برج العقرب ربما تحدث بعض المشادات بين الحبيب، فتجنب هذه المعارك بالهدوء النفسى وعدم الانخراط فى المناقشات الحادة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب


>ينصح علماء الفلك مواليد برج العقرب اليوم الحفاظ على الهدوء وعدم إهمال مشاعر الحبيب والتغلب الذى على التمرد الذى ينتابك بسبب وجود القمر فى برجك.

كما أنهم ربما اليوم يتعرضون لضغوطات فى العمل، وتنصح بعد الاستسلام لرغبات الشريك، كما أن حياتك المهنية ستتخذ طريقًا جديدًا وتقابل تطوارات جديدة، فكن أكثر حكمة قبل اتخاذها، وقم بحل مشكلاتك بنفسك ولا تسمح لأحد بالتدخل فيها.

ومن الناحية المادية يتوقع علماء الفلك فرصة كسب مجموعة من الأموال فى وقت كبير، فكن على حذر ولا تقم بإهداره فى أشياء غير مجدية.

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