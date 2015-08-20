ولي عهد الفجيرة يشهد تخريج 130 من طلبة أجيال الشرطة

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، حفل تخريج فوج الدورة الـ13 من طلبة أجيال الشرطة البالغ عددهم 130 طالباً الذي أقامته القيادة العامة لشرطة الفجيرة في قاعة خليفة في الفجيرة.

وكرم سمو ولي العهد الطلبة المتفوقين في الدورة، إضافة إلى الجهات الراعية التي أسهمت في إنجاح برنامجها. وقدم العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، درعاً تذكارية، تقديراً لدعم سموه الكبير للعمل الشرطي.

وأثنى سموه على البرنامج الذي أعدته شرطة الفجيرة في الدورة ضمن مبادراتها الاجتماعية، مشدداً على أهمية الترابط المجتمعي بين كل مؤسسات الفجيرة والدولة، بما يخدم استراتيجيات بناء جيل إماراتي منتمٍ إلى وطنه، مؤمن بعدالة رسالته وقضاياه.

وأكد أهمية هذه الدورات الخاصة في الإعداد البدني والنفسي لأبناء الإمارات، بوصفها تتكامل مع الأهداف المرجوة للخدمة الوطنية التي من شأنها أن تجعل من أبناء الوطن الحصن الحصين للوطن والإنسان فيه.

من جهته، رحب المقدم خالد محمد المنصوري، مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بالإنابة، في كلمته خلال الحفل، بسمو ولي العهد راعي حفل التخرج، مشيراً إلى أن الدورة الحالية التي شارك فيها 130 طالباً من مختلف مناطق الفجيرة هي جزء من المبادرة المجتمعية المرتبطة باستراتيجية القيادة العامة للشرطة التي تهدف إلى إعداد جيل واعٍ ومحصن أمنياً.

وأوضح المنصوري أن الدورة اشتملت على برنامج مكثف بجوانب متعددة، كالمحاضرات التثقيفية، وكيفية التعامل مع السلاح الناري والرماية، والتعامل مع الاعتصامات، وفض الشغب وحماية الشخصيات المهمة.

وتضمن الحفل عرضاً مصوراً لأنشطة الطلاب خلال الدورة، فيما استعرض عدد من الطلاب بعضاً من المهارات التي تعلموها خلال الدورة.