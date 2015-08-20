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قيادات شرطية: شهداء الإمارات يستحقون أعظم تقدير

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قيادات شرطية: شهداء الإمارات يستحقون أعظم تقدير قيادات شرطية: شهداء الإمارات يستحقون أعظم تقدير

رأى العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، بتخصيص 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد الإماراتي، فيه جميل التقدير والاحترام لعطاء الشهداء، وحفظاً لإنجازاتهم الوطنية، مؤكدا أن الإمارات دولة تحترم أبناءها وتصون العطاء وترتقي بمبادراتها الإنسانية المتميزة دوماً. وقال إن «شهداء الإمارات يستحقون التقدير للغالي الذي بذلوه من أجل أمن الدولة وعلو مكانها وصون حدودها وحماية أهلها».

وأعرب الرائد خالد الظنحاني من القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تقديره العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه اللفتة الوطنية التي أثلجت صدور أهالي الشهداء ومواطني دولة الإمارات، وعكست تقدير القيادة وحكومة دولة الإمارات لجهود أبنائها الذين قدموا دماءهم فداء للوطن وعروبة الامة الإسلامية.

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