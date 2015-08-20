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تمجيداً لأهل المجد

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تمجيداً لأهل المجد تمجيداً لأهل المجد

تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، وهو يشمل من استشهدوا وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة. كما تم اعتبار هذه المناسبة الوطنية إجازة رسمية على مستوى الدولة.

وتقام في هذا اليوم مراسم وفعاليات وطنية خاصة، تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، وكل أبناء شعب الإمارات والمقيمين فيها، استذكارا وافتخارا بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات التي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.

وتفاعل أبناء الوطن مع هذه المبادرة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الأبرار، الذين بذلوا الغالي والنفيس إعلاءً لراية الوطن ودفاعاً عن مكتسباته، وفي السياق ذاته شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاءً كبيراً بتخصيص هذا اليوم للشهداء، حيث تصدر وسم #يوم_الشهيد_30_نوفمبر الترند العالمي.

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