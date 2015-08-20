فى الموجة الحارة.. البروكلى يحميك من أضرار أشعة الشمس

البروكلى من الخضراوات الرائعة التى تتمتع بخواص مضادة للسرطان والالتهابات، وتحتوى على عناصر غذائية رائعة تساهم فى الوقاية من أمراض عديدة أبرزها السرطان.

وكشف مؤخراً تقرير طبى نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكية أن البروكلى يحتوى على عناصر رائعة تجعله يحمى الجلد من أضرار أشعة الشمس، ويعمل كحاجب طبيعى للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وكشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن مستخلص البروكلى يمكن دهان البشرة به، وثبت أنه يحد من الالتهاب والأحمرار الذى يصيبها بفعل الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 37%.

وأوضح الباحثون أن هناك مادة رائعة تتمتع بخواص استثنائية، وهى المسئولة عن القدرات الرائعة للبروكلى فى مكافحة أضرار الشمس، تعرف باسم سلفوفرين" sulforaphane"، حيث تُمتص سريعاً بواسطة البشرة لتعمل كالكريمات الواقية من الشمس، وتساعد فى الحد من أضرار أشعتها، وكما أنها تعزز قدرات الجسم المضادة للسرطان.

وعلى الرغم من أن كريمات البروكلى غير متوفرة حتى وقتنا الحالى، إلا أن التقرير أوصى بتناول كميات كبيرة من هذا الخضار الرائع للتمتع بأفضل حماية ضد أشعة الشمس.