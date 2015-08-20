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سعيد طرابيك: لم أكن أتخيل حجم الضجة التي آثارها قرار زواجي .. وزوجته سارة: ماشفتش شاب زيه في الدنيا

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سعيد طرابيك: لم أكن أتخيل حجم الضجة التي آثارها قرار زواجي .. وزوجته سارة: ماشفتش شاب زيه في الدنيا سعيد طرابيك: لم أكن أتخيل حجم الضجة التي آثارها قرار زواجي .. وزوجته سارة: ماشفتش شاب زيه في الدنيا

سعيد طرابيك

قال الفنان سعيد طرابيك، أنه لم يكن يتخيل حجم الضجة التي أثيرت حول زواجه بالفنانة الشابة سارة طارق، كاشفاً عن خوضعه تجربة زواج سابقة، وصفها بـ”القاسية” وتخلص منها في شهر رمضان الماضي.

وأضاف “طرابيك” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، إعجابي بـ”سارة” بدأ منذ مسلسل “عرفة البحر” بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وقرار إرتباطي بها لم يكن صعباً ولا يعد مغامرة بالنسبة لي.

ورداً على سؤال حول إقامة حفل زواجه بعد أيام من وفاة الفنان نور الشريف، قال “طرابيك” أن الفنان الراحل نور الشريف توفي يوم الثلاثاء، والعزاء كان الجمعة التالية، وأنا قمت بعقد قرآني السبت، وشاركت في مراسم دفن الفنان الراحل وجنازته.

ووصف “طرابيك” والد “سارة” كان المستنيرين، ولم يعترض أبداً على قرار زواجنا وكان محرباً.

وبدورها قالت الفنانة الشابة “سارة طارق”، زوجة الفنان “طرابيك” لا أعرف سبب الهجوم علينا بسبب زواجنا، قائلة “لقيت في “سعيد” حاجات مش موجودة في أي شاب، فهو إنسان بمعنى الكلمة وماشفتش شاب زيه في الدنيا” مشيرة إلى رفضها شباب كثيرون بسبب حبها لـ”سعيد” كان من ضمنهم رجال أعمال وشباب.

وأوضحت “سارة” لـ”يحدث في مصر” قرار ارتباطي بـ”سعيد” نابع مني شخصياً ولم أسمع لآراء الآخرين التي كانت تحضني على الرفض.

فيما قالت “مادم عايدة” والدة الفنان الشابة “سارة”، إن زواج “سارة” بـ”سعيد” كان على سنة الله ورسوله، وربنا أمرنا بده، مشيرة إلى أنها أخذت رأي إبنتها في الزواج بـ”سعيد” وأنها كانت مقتنعة إقتناع كامل،
> وفي السياق نفسه، قال الإعلامي مفيد فوزي، تعليقاً على زواج الفنان سعيد طرابيك بالفنانة الشابة سارة طارق : “العمرإحساس مش مجرد سنين”، ومعنى هذا أن الفنان سعيد طرابيك شجاع لأنه واجه مجتمع “ساذج” و”عبيط” وتحكمه مواقع الـ”فيسبوك” بـ”غباوة” منقطعة النظير، ولأجل فراغ موجود في حياتنا، سارت حدودة “سعيد وعروسته” تكاد تكون في الصدارة.

وأضاف “فوزي” لـ”يحدث في مصر” قائلاً: “مادام بتحبه هتنام في حضنه حتى من غير جنس، ولو كنت مكان سعيد طرابيك وفي نفس سنة لفعلت مثله”.

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