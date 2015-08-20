جامعة الأزهر تنعي وفاة الشيخ عمر عبد الله كامل

تنعي جامعة الأزهر برئاسة د. عبد الحي عزب رائدًا من رواد الوطنية ورمز من رموز السهولة واليسر والاعتدال العالم الأزهري الشيخ عمر عبد الله كامل الذي انتقل إلى رحمة ربه ونحتسبه عند الله وندعو الله تبارك وتعالي أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء .

وتتقدم جامعة الأزهر بخالص العزاء إلى كل أزهري حمل رسالة الأزهر في قلبه وعلى كتفيه مثل هذا العالم الجليل الذي قدم للأزهر الشريف الكثير والكثير من المساندة المادية والمعنوية فكان مخلصا لدينه ولأزهره الشريف؛ نقول له أيها العالم الأزهري الجليل كما قال رب العزة لهذه الأنفس الطاهرة ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

كما تتقدم الجامعة بخالص العزاء إلى الشيخ صالح عبد الله كامل شقيق الفقيد وإلى ابنه محمد عمر كامل وأبناء أخته محمد عبده وعبد العزيز وياسر عبد يماني ونسأل المولي عز وجل للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء.