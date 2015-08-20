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حبس مطلقة وطالبتين لاتهامهم بممارسة الدعارة بحدائق الأهرام

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حبس مطلقة وطالبتين لاتهامهم بممارسة الدعارة بحدائق الأهرام حبس مطلقة وطالبتين لاتهامهم بممارسة الدعارة بحدائق الأهرام
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بحبس ربة منزل تدعى "هدى" 32 سنة وكل من "مى" و "غادة" طالبتين بكلية الإعلام 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بممارسة الدعارة بمنطقة حدائق الأهرام.

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة حول اتفاق ساقطة تعمل فى أحد الملاهى الليلية مع موظف حكومى واثنين من أصدقائه على قضاء ليلة حمراء وبصحبتها فتاتان.

تم تشكيل فريق بحث وتحرى برئاسة العميد إبراهيم الطويل مدير التحريات، والتى أكد صحة المعلومات وعقب إنهاء الإجراءات القانونية خرجت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد طاهر بالاشتراك مع العقيد عصام أبو عرب والمقدم محمد حلمى والمقدم وليد طراف والمقدم إيهاب توفيق رجال مباحث الآداب.وتمت مداهمة الشقة الكائنة فى منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتم ضبط 3 نساء هن "هدى" مطلقة 32 عام و"غادة" 22 سنة طالبة بكلية إعلام و "مى" 17 سنة طالبة بمعهد سياحة وفنادق أثناء ممارسة الجنس مع راغب متعة موظف فى إحدى الجهات الحكومية مقابل 2000 جنيه للواحدة منهن.

تم التحفظ على الملابس الداخلية والخارجية وزجاجة خمور وهواتف محمولة والأموال متحصلات الجريمة، وبالعرض على اللواء زكريا ابو زينة أمر بتحرير محضر بالواقعة وأرسل المتهمون إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
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