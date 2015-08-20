سقوط عاطلين وطفل ب60 قرصا مخدرا وربع كيلو أفيون بأسوان

تمكن رجال المباحث بأسوان اليوم من ضبط عاطلين وطفل بحوزتهم 60 قرص لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة وربع كيلو أفيون، وذلك خلال حملة أمنية بمدينة أسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقي اللواء عمر أحمد ناصر مدير امن أسوان إخطارا بضبط المتهم ( حمادة . ب) 24 سنة وبحيازته (20) قرص مخدر (ابتريل) و لفافة من مخدر الأفيون وزنت حوالي (250) جم تحرر له المحضر (7454) جنايات قسم أول.
وضبط المتهم ( احمد . ع ) 14 سنة وبحيازته (20) قرص مخدر مختلف الأنواع تحرر له المحضر (69) جنح أحداث قسم أول.
كما القى الأمن القبض على المتهم ( محمود . ر ) 39 سنة وبحيازته (20) قرص مخدر مختلف الأنواع ، و تحرر له المحضر (7455) جنايات قسم أول وجاري عرض كافة المتهمين علي النيابات المختصة للتحقيق.