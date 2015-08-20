أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطلين وطفل ب60 قرصا مخدرا وربع كيلو أفيون بأسوان

Google+ Print
سقوط عاطلين وطفل ب60 قرصا مخدرا وربع كيلو أفيون بأسوان سقوط عاطلين وطفل ب60 قرصا مخدرا وربع كيلو أفيون بأسوان
تمكن رجال المباحث بأسوان اليوم من ضبط عاطلين وطفل بحوزتهم 60 قرص لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة وربع كيلو أفيون، وذلك خلال حملة أمنية بمدينة أسوان.

تلقي اللواء عمر أحمد ناصر مدير امن أسوان إخطارا بضبط المتهم ( حمادة . ب) 24 سنة وبحيازته (20) قرص مخدر (ابتريل) و لفافة من مخدر الأفيون وزنت حوالي (250) جم تحرر له المحضر (7454) جنايات قسم أول.

وضبط المتهم ( احمد . ع ) 14 سنة وبحيازته (20) قرص مخدر مختلف الأنواع تحرر له المحضر (69) جنح أحداث قسم أول.

كما القى الأمن القبض على المتهم ( محمود . ر ) 39 سنة وبحيازته (20) قرص مخدر مختلف الأنواع ، و تحرر له المحضر (7455) جنايات قسم أول وجاري عرض كافة المتهمين علي النيابات المختصة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365