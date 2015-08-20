"اليونسكو" تنعى عالم الآثار السورى المقتول على يد داعش فى تدمر

نعت ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو اليوم الاربعاء، عالم الاثار السورى الشهير خالد الاسعد الذى قطعت عناصر تنظيم داعش الإرهابى رأسه مؤخرا لرفضه الكشف عن الكنوز الاثرية المدفونة فى مدينة تدمر.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية، أن بوكوفا وصفت الاسعد بأنه: "كان عالما عظيما تعرض للقتل لانه رفض خيانة مبادئه والتزاماته حيال تدمر".

وقالت بوكوفا فى بيان أصدرته بهذا الصدد: " إن انجازات الاسعد ستظل باقية إلى الأبد بعيدا عن أيدى هؤلاء المتطرفين ، لقد قتلوه ، ولكنهم لن يستطيعوا أن يكتموا صوت التاريخ ".

وكان المرصد السورى لحقوق الانسان قد أعلن عن قتل الاسعد أمس الثلاثاء، بعد أن قامت عناصر داعش بقطع رأسه وتعليق جسده على أحد اعمدة الانارة وكتبت الى جواره "المرتد ".

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