أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"اليونسكو" تنعى عالم الآثار السورى المقتول على يد داعش فى تدمر

Google+ Print
"اليونسكو" تنعى عالم الآثار السورى المقتول على يد داعش فى تدمر "اليونسكو" تنعى عالم الآثار السورى المقتول على يد داعش فى تدمر
نعت ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو اليوم الاربعاء، عالم الاثار السورى الشهير خالد الاسعد الذى قطعت عناصر تنظيم داعش الإرهابى رأسه مؤخرا لرفضه الكشف عن الكنوز الاثرية المدفونة فى مدينة تدمر.

وذكرت تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية، أن بوكوفا وصفت الاسعد بأنه: "كان عالما عظيما تعرض للقتل لانه رفض خيانة مبادئه والتزاماته حيال تدمر".

وقالت بوكوفا فى بيان أصدرته بهذا الصدد: " إن انجازات الاسعد ستظل باقية إلى الأبد بعيدا عن أيدى هؤلاء المتطرفين ، لقد قتلوه ، ولكنهم لن يستطيعوا أن يكتموا صوت التاريخ ".

وكان المرصد السورى لحقوق الانسان قد أعلن عن قتل الاسعد أمس الثلاثاء، بعد أن قامت عناصر داعش بقطع رأسه وتعليق جسده على أحد اعمدة الانارة وكتبت الى جواره "المرتد ".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل