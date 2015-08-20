إنبي لـ في الجول: تجديد رفعت لن يؤثر على فرص انضمامه للزمالك

أكد زكريا السيد أمين صندوق إنبي أن خطوة تجديد تعاقد أحمد رفعت جناح الفريق لن تؤثر على فرص انضمامه لنادي الزمالك.

ووقع رفعت على عقد يربطه بإنبي جتى عام 2019. بعد أن كان قريبا من الانتقال للزمالك في الصيف الجاري لكن هاني رمزي المدير الفني تمسك به.

وقال زكريا لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "رفعت من أبناء إنبي المخلصين وتم تجديد تعاقده وتقديره ماليا لأنه كان يشعر بالإحباط بعد فشل انضمامه للزمالك".

وأضاف "تجديد رفعت لن يؤثر على فرص تسويقه لأي ناد في مصر أو خارج مصر.. والكل يعلم أن الزمالك لديه أولوية في ضمه".

وتابع "سنعود للاعب لو وصله عرض احتراف.. وننتظر أن يظهر ماريو مارتينيز المحترف الهندوراسي بأداء مميز وهذا سيصنع فرقا في خطة تسويق رفعت بشكل إيجابي".