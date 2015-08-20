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رئيس الأهلي يطالب بدخول الجمهور أمام استاد مالي.. ويتعهد بتأمينهم

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رئيس الأهلي يطالب بدخول الجمهور أمام استاد مالي.. ويتعهد بتأمينهم رئيس الأهلي يطالب بدخول الجمهور أمام استاد مالي.. ويتعهد بتأمينهم

طالب محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المسئولين بوزارة الداخلية والرياضة بالسماح بدخول الجماهير مباراة الفريق القادمة في كأس الكونفدرالية أمام مالي.

وقال طاهر عبر قناة "سي بي سي": "أخطط للتنسيق مع الجهات الأمنية لدخول 10 آلاف متفرج في المباراة القادمة للفريق في البطولة الأفريقية".

وأضاف: "أتعهد بتأمين هذه الجماهير داخل الملعب، بحيث تتولى الجهات الأمنية المسئولية في دخول الجماهير من بوابات الملعب".

وواصل: "أكرر .. أتعهد بتأمين الإستاد من الداخل بمعرفة أمن النادي".

وتابع: "أعتقد أن هذه بداية جيدة لعودة الجماهير، والنادي الذي يقدر على تأمين جماهيره في الملعب، هو من يسمح له بذلك فقط".

وأتم محمود طاهر: "ولكن أرفض أن يحاسب النادي الأهلي بأخطاء الآخرين، فالمسئولين عن حادثة الدفاع الجوي لم يتم محاسبتهم حتى الآن".

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