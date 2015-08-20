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انتبه.. ألعاب الفيديو العنيفة تزيد عدوانية الأطفال والكبار

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انتبه.. ألعاب الفيديو العنيفة تزيد عدوانية الأطفال والكبار انتبه.. ألعاب الفيديو العنيفة تزيد عدوانية الأطفال والكبار
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن ألعاب الفيديو العنيفة ترتبط بزيادة العدوانية لدى الأطفال والكبار.

وقام فريق من الباحثون بجمعية علم النفس الأمريكية، بتحليل الأبحاث التى نشرت فى الفترة بين عامى 2005 و 2013 التى تضمنت فكرة العنف واستخدام ألعاب الفيديو العنيفة.

وكشفت الأبحاث وجود علاقة ثابتة بين استخدام ألعاب الفيديو العنيفة وزيادة فى السلوك العدوانى، والإدراك، والتأثير العدوانى، ونقص فى السلوك الاجتماعى الإيجابى وإنخفاض العواطف والإحساس بالناس.

وقد حقق العلماء فى استخدام ألعاب الفيديو العنيفة لأكثر من عقدين من الزمن أى 20 عاماً، ووجدوا أن ألعاب الفيديو العنيفة تسبب ارتكاب أعمال العنف الإجرامى.

وأضاف مارك أبلباوم، رئيس فريق الباحثين أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات للتحقيق فى آثار ألعاب الفيديو العنيفة، وكيف يمكن للاكتئاب أو الانحراف أن يتفاعل مع العنف باستخدام ألعاب الفيديو.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى ‘Health Day News”"
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