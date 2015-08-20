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المحكمة العليا الإسرائيلية توقف اعتقال الأسير "علان" خلال فترة علاجه

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المحكمة العليا الإسرائيلية توقف اعتقال الأسير "علان" خلال فترة علاجه المحكمة العليا الإسرائيلية توقف اعتقال الأسير "علان" خلال فترة علاجه
قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية مساء اليوم وقف أمر الاعتقال الإدارى بحق الأسير الفلسطينى محمد علان بشكل مؤقت ما دام يعالج فى المستشفى، كما تقرر السماح لأفراد عائلته لزيارته.

وقررت المحكمة أنه بعد استقرار حالة علان وإذا ما طلب الانتقال إلى مستشفى آخر أو توجه إلى السلطات المختصة أو إذا ما حصل خلاف فسيكون من الممكن إعادة النظر في القضية.

وذكر قضاة المحكمة أيضًا أنه إذا ما تبين أن علان يعاني مرضًا دماغيًا لا رجعة عنه فسيتم إلغاء الأمر تمامًا.

وفى تعقيب على قضية علان رأى النائب الليكودى يؤاف كيش أنه لا يمكن لدولة إسرائيل أن ترضخ للإرهاب وتفرج عن معتقلين إداريين مضربين عن الطعام مشيرًا إلى أن الاعتقالات الإدارية هى إحدى الوسائل لمكافحة الإرهاب.

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