المحكمة العليا الإسرائيلية توقف اعتقال الأسير "علان" خلال فترة علاجه

قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية مساء اليوم وقف أمر الاعتقال الإدارى بحق الأسير الفلسطينى محمد علان بشكل مؤقت ما دام يعالج فى المستشفى، كما تقرر السماح لأفراد عائلته لزيارته.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقررت المحكمة أنه بعد استقرار حالة علان وإذا ما طلب الانتقال إلى مستشفى آخر أو توجه إلى السلطات المختصة أو إذا ما حصل خلاف فسيكون من الممكن إعادة النظر في القضية.
وذكر قضاة المحكمة أيضًا أنه إذا ما تبين أن علان يعاني مرضًا دماغيًا لا رجعة عنه فسيتم إلغاء الأمر تمامًا.
وفى تعقيب على قضية علان رأى النائب الليكودى يؤاف كيش أنه لا يمكن لدولة إسرائيل أن ترضخ للإرهاب وتفرج عن معتقلين إداريين مضربين عن الطعام مشيرًا إلى أن الاعتقالات الإدارية هى إحدى الوسائل لمكافحة الإرهاب.