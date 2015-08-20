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الحوثيون وقوات صالح يجددون قصفهم على المقاومة والأحياء السكنية بتعز

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الحوثيون وقوات صالح يجددون قصفهم على المقاومة والأحياء السكنية بتعز الحوثيون وقوات صالح يجددون قصفهم على المقاومة والأحياء السكنية بتعز
جدد الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق، مساء اليوم الأربعاء، قصف مواقع المقاومة الشعبية والأحياء السكنية بمحافظة تعز وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية ، إن قصفت عنيفا يشنه الحوثيون وقوات صالح من مواقع تمركزهم فى إحدى اللواءات ومن ضواحى المدينة من الاتجاه الشرقي.

وأوضحت المصادر، أن القصف اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين، كون القصف يطلق بشكل عشوائى وكثيف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شنت به المقاومة الشعبية هجوماً على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمقر قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزى سابقاً"، حسب تصريحات رشاد الشرعبى الناطق الرسمى باسم المقاومة بتعز.

وقال الشرعبى: "الألغام المزروعة فى محيط تلك المواقع وانتشار القناصة بداخلها هى العقبة الوحيدة التى لا تزال أمام المقاومة وتمنعهم من اقتحامها".

وأوضح الشرعبي، أن الحوثيين وقوات صالح أمطروا احياء تعز اليوم بالقصف العنيف" فكلما تقدمت المقاومة نحو مواقع جديدة وسيطرت عليها يكثف الحوثيون وقوات صالح قصفهم على مواقع المقاومة والأحياء السكنية".

وتشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة منذ زحف الحوثيين نحوها قبل اكثر من اربعة أشهر، وخلفت تلك المواجهات مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيون.
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مصر 365