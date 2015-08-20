سمير غطاس للحياة اليوم: حماس أحد فروع التنظيم الدولي للإخوان والذراع العسكري للجماعة

قال د. سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أنا أول من نبه إلى أن حماس تعد فرع من فروع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وهي الذراع العسكري للجماعة، مؤكدًا أن البند الثاني في ميثاق عمل حماس ينص على أنها فرع أصيل من جماعة الإخوان.

وأضاف غطاس خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن أي فهم لحركة حماس يجب أن يبدأ من علاقتهم بالإخوان وأولويات عملهم وهدفهم خدمة الجماعة قبل الحفاظ على القضية الفلسطينية والوطن.

وأوضح أن حماس نظمت مسيرات تأييد للإخوان في قطاع غزة عقب ثورة 30 يونيو وكانوا يرفعون شعار رابعة، وبعد 11 يوم من الحرب على غزة مصر تقدمت بوثيقة لوقفها من قبل اسرائيل حيث قتل 1500 فلسطيني مدني بينما قتل حوالي 60 من عناصر حماس فقط.

وتابع قائلاً: مصر قدمت مبادرة لإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة ولكن حماس رفضت المبادرة المصرية إنتقاماً من ثورة 30 يونيو.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ساندت هذا الموقف المعادي لمصر.

وحول موقف التنظيمات الفلسطينية أكد سمير غطاس أنها أيدت المبادرة المصرية في مقابل رفض موقف حماس المعادي لمصر.

وأشار إلى أن هناك وزير قطري سجل رقم قياسي في عدد مرات السفر بين قطر واسرائيل وغزة لتوصيل الرسائل المشتركة خلال مشاورات التهدئة.

وأما توني بلير التقى خالد مشعل ولعب دوراً هاماً في المفاوضات بين حماس واسرائيل، موضحا أن هنية قال بعد تسرب الأخبار والمعلومات الخاصة بالمشاورات بين حماس واسرائيل، قال إنها ليست مفاوضات وإنما مجرد دردشات.

> مؤكداً أن ذلك كذب كعادة الإخوان وأن عصام حمدان المسؤول عن العلاقات الخارجية بحركة حماس قال إننا تلقينا أفكاراً مكتوبة من إسرائيل.

كما أشار إلى خروج موسى أبومرزوق المتهم في قضية إختفاء 3 ضباط شرطة وأمين شرطة من القاهرة إلى الدوحة وإلتقى بخالد مشعل لمناقشة المفاوضات مع اسرائيل والتهدئة.

وأكد أن حماس وقطر قامتا بمحاولات عديدة لتجاوز الدور المصري في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية للتهدئة، وذلك بهدف إضعاف مصر والبحث عن وساطة أخرى في القضية.

وقد تضمن الإتفاق وقف حفر أي أنفاق من 8 إلى 10 سنوات وعقد هدنة طويلة الأمد، فيما أسمتها حماس تهدئة.

> وتابع إن مستشار شارون قال في مقال له أمس إن اسرائيل منذ وقت وقف إطلاق النار في 2014 هي من أكثر الدول المستفيدة من التهدئة حتى الآن . موضحاً أن التهدئة قائمة بالفعل وأن حماس تمنع أي فصيل فلسطيني من إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال “يومياً يدخل 690 شاحنة من إسرائيل على قطاع غزة تحتوي المواد الغذائية وغيرها من المواد الإنسانية، وقد خففت كثيراً من الحصار على القطاع وذلك من خلال أحد المعابر الرئيسية مع إسرائيل”.

وأكد أن كل فصائل منظمة التحرير تنتقد بشدة مشروع التهدئة بين حماس وإسرائيل، لأنها تتفاوض تحت الطاولة وبعيداً عن مطالب الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن إسرائيل إنسحبت من قطاع غزة من طرف واحد في 2005، مقابل الحفاظ على القدس والضفة الغربية والمستوطنات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن سقف المطالب انخفضت إلى المطالبة بفتح ميناء تربط فلسطين بقبرص وفتح مجال للتجارة الخارجية فقط دون السعي.

وقال إن القضية الفلسطينية منذ الإنقلاب لحماس في قطاع غزة عام 2007 أصبح تحول لإنقسام جغرافي سياسي ويكرس سيطرة حماس على القطاع في مقابل زيادة مكاسب إسرائيل.

وأكد أن حماس قامت بتخريج 1000 عسكري تابعين لحماس، بينما رفضت تسليم السلطة الفلسطينية معبر رفح الدولي . مشيراً إلى أن هذه الخطوات تؤدي لزيادة الإنقسام الداخلي الفلسطيني، مما يؤدي لسعادة اسرائيل من خلال هذا المشروع التآمري والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية.

أما في مصر سينشأ إمارة إخوانية في سيناء برعاية قطرية واسرائيلية.

ومنذ عدة أيام مجلس شورى حماس وافق على الصفقة، موضحاً أن خالد مشعل ومستشار رئيس الوزراء التركي قالا عما قريب سنصل إلى اتفاق شامل بين حماس وإسرائيل.

وقال إنه بعد فشل أمريكا لإضعاف الاعتراف بشرعية الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، قامت بالسعي لإقامة إمارة إسلامية لتطويق الحدود المصرية من 3 جوانب لينشأ حكومة إخوانية في ليبيا، وبذلك تصبح مصر محجوزة في تلك المنطقة ومشغولة بكافة المشاكل التي تنتج عن هذا المخطط.

وأكد أن مصر ليس لها موقف حاليا في المفاوضات التي تحدث بين حماس وإسرائيل.

وقال إنه لا يجب أن يتم الإتفاق بين حماس وإسرائيل، وذلك لأنه تهديد للأمن القومي المصري، والمجال الحيوي للبلاد. موضحاً أن إسرائيل تستفيد من فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وبالتالي لا يصبح هناك سلطة ودولة فلسطينية.

ولا يجب أحد أن يمس سيادتنا حتى ولو خلف حدودنا ومن واجبنا الدفاع عن أمننا القومي حتى خلف الحدود.

> وأكمل أنه لو أجرينا استطلاع في فلسطين سيرفض الفلسطينيون الاتفاق بين حماس واسرائيل الجاري حاليا.

> وأشار إلى أن حماس قامت بإنشاء جهاز مخابرات موازي وذلك بهدف تأسيس ولاية مستقلة.

وقال إن الزهار تحدث عن تحرير أرض فلسطين، قد ذهب إلى مصر أثناء حكم مرسي لتخليص أوراق حصول والدته على الجنسية المصرية مشيراً إلى أن 17 فلسطيني من حماس آخرين حصلوا على الجنسية المصرية أثناء عهد مرسي . مؤكداً أن كان ذلك بهدف تآمر جماعة حماس كما أطلق عليها، ضد مصر كطليعة لجماعة الإخوان.

> وقال إن مصر يجب أن تعي أن خطر حماس على الحدود الشرقية لصالح جماعة الإخوان.

وتابع: قبل شهر قال أحد قيادات حماس “الحي” إنتهى دور مصر في المصالحة. مؤكداً أن حماس أهم جماعة عند التنظيم الدولي للإخوان . موضحاً أنه ما يمنع المصالحة الفلسطينية وحدوث تقاسم سلطة بين حماس وباقي الفصائل.

> وقال إن من لا يدفع 2000 دولار رشوة لحماس لا يتم السماح له بعبور معبر رفح ويمنع بالقوة، وفي المقابل يقولون لهؤلاء الممنوعين من الفلسطينيين أن السلطات المصرية هي التي رفضت عبورهم.

> وأكد أن مصر يجب أن توصل رسالة بأن سيناء هي وغزة هي المنطقة الحيوية لبلادنا ولا يجوز لأحد أن يمر من فوق رأسنا ويقر إتفاقية دون وجود مصر.

> مؤكداً أن الحدود الشرقية لمصر هي جزء من الأمن القومي والإقتراب منها خط أحمر، ولا يجب السماح بوجود قوة معادية على حدودنا.

> وقال إن على جامعة الدول العربية أن تكف عن بيانات الشجب والإدانة وعليها اتخاذ موقف قوي موحد في مواجهة سلطة الإحتلال الإسرائيلي.

> وتعقيباً على الأحزاب ذات المرجعية الدينية، قال د. سمير غطاس إنه لا يجب أن لا نخلط الدين بالسياسة وهناك تيار عام في مصر يرفض ذلك، ولو البابا تواضروس قرر إنشاء حزب ديني سأتصدى له.

> وأكد أنه لا يحق لأي رجل دين إقامة حزب على أساس ديني طبقا للدستور.

> وأضاف غطاس أن أحزاب النور والفضيلة وأحزاب أخرى تقوم على أساس ديني ولكنها تتحايل على القانون، وأتحدى أن يخرج أحد من حزب النور يعلن عن موافقته على ولاية المرأة.

> وأكد أن حزب النور أصبح أداة من أدوات الأمريكان ويستخدموه بديلاً عن الإخوان.