تعليم السويس: 13 مدرسة صناعية تنتهي من الاستعداد للعام الجديد‎

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس إنهاء 13 مدرسة صناعية تنتهي من الاستعداد للعام الجديد وصيانة وامداد المدارس بكافة احتياجاتها.

قال أيمن سمير المسئول الإعلامي لتعليم السويس، إن محمد عزب مدير عام التعليم الفني، عقد اجتماعاً موسعاً ضم مدير إدارة التعليم الصناعي المركزي ومديري إدارات التعليم الصناعي بالإدارات التعليمية الثلاثة شمال و جنوب و الجناين، ومدير المدارس الصناعية نظامي 3 و 5 سنوات و نخبة من موجهي أقسام العلمي و العملي.

> وأوضح عزب إن الاجتماع جاء في إطار حرص إدارة التعليم الفني على جاهزية كل المدارس التابعة لها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2015 / 2016.

و أكد عزب إلى إن جدول أعمال الاجتماع تضمن عدداً من الملفات الهامة و الضرورية منها حصر عدد الفصول في كل تخصص حسب عدد الحجرات الدراسية المتاحة و الورش و المعامل و العجز و الزيادة بالمدرسين العلمي و العملي وعدد الطلاب بكل مدرسة، مشيراً إلى أهمية توحيد الحد الأدنى بكل تخصص مشترك بالمدارس إن أمكن مع اعتبار القطاع الريفي شأن خاص له ظروفه الاستثنائية .

كما تضمن الجدول مناقشة ما تم بشأن نشرات النقل خاصة قرار المحافظ الخاص بنقل كل من أمضى 7 سنوات متصلة أو متقطعة بمدرسته، كما ناقش الاجتماع تجهيزات المدارس و الخطط والكتب الدراسية و إقرار حالة الانضباط بالمدارس.