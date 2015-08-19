إنشاء مصنع لأحبار الطباعة "أوفست" بالشرقية بتكلفة 20 مليون جنيه

أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية عن إنشاء مصنع لتصنيع جميع أنواع أحبار الطباعة (أوفست) بالمنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية برأس مال قدره 20 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المصنع يعتبر الأول من نوعه فى الشرق الأوسط ويعمل بتكنولوجيا ألمانية وخبرة كوريا الجنوبية، ويوفر أحدث أنواع الأحبار الخاصة بطباعة الكتب والمجلات والصحف، ويساهم فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل لأبناء محافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى تم عقده بمكتب المحافظ اليوم مع المستثمر المصرى " أشرف البطل " الذى أكد بدوره أن المصنع سيقام على مساحة 10 آلاف متر، ويعتبر أول مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج أحبار الطباعة ، ويوفر عملية استيراد الأحبار بأنواعها بحوالى 2.2 مليار جنيه حسب تقرير هيئة الواردات ، وأضاف بأنه سيتم تدريب العمال بالمصنع عن طريق خبراء كوريين.