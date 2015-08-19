محامى "صافيناز": موكلتى عادت من الخارج وستحضر جلسة استئناف حبسها

أكد إيهاب سعيد، محامى الراقصة صافيناز، أن موكلته عادت إلى مصر منذ فترة بعدما كانت خارج البلاد، مشيرا إلى أنها ستحضر جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر أمام محكمة مستأنف العجوزة، المقرر عقدها 5 سبتمبر المقبل.

ونفى محامى الراقصة صافيناز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هروب موكلته خارج البلاد، مشيرا إلى أن حضورها وجوبى فى جلسة الاستئناف، وأنها لن تترك مصر وسترضى بحكم القضاء، وأن هئية الدفاع ستقدم دفوعا أمام المحكمة تثبت براءة صافيناز من تهمة إهانة العلم المصرى.

وكانت محكمة مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء السيد، وعضوية المستشارين محمد رشوان وأحمد شوقى، وسكرتارية صابر صبحى، قد حددت جلسة 5 سبتمبرالمقبل لنظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من الراقصة صافيناز على حكم تأييد حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر.

- 5 سبتمبر نظر معارضة "صافيناز" على حكم حبسها فى قضية إهانة العلم المصرى