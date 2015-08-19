لجنة من الآثار تؤكد أثرية 31 قطعة مضبوطة داخل سيارة بجوار سور ميناء سفاجا

أكدت لجنة من وزارة الآثار أثرية 31 قطعة أثرية تم ضبطها ظهر اليوم الأربعاء داخل " كرتونة" بسيارة بجوار سور ميناء سفاجا البحرى.

وكان قد تقدم شخص لرجال مباحث ميناء سفاجا البحري بمعلومات تفيد أنه عند مروره بطريق قنا سفاجا لاحظ سيارة كانت تسير أمامه توقفت بإحدى المناطق الجبلية، وقام أحد الأشخاص بإيداع كرتونة بداخلها.

وقام بمتابعتها حتي لاحظ أنها توقفت بجوار سور ميناء سفاجا وقام بإبلاغ رجال مباحث ميناء سفاجا خوفا من ان تكون بداخل الكرتونة مواد متفجرة.

وبالفعل قامت قوات شرطة ورجال المباحث بسفاجا باستدعاء الحماية المدنية وتطويق السيارة وعند تفتيشها عثر بداخل الكرتونة علي 31 قطعة أثرية والذي أكدت لجنة من الآثار اثريتها وتم تحرير محضر بالواقعة و ضبط صاحب السيارة م ا ع 62سنة.

وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة، واعترف بأنه وسيط بين الحائز على تلك المضبوطات وبين المشترى مقابل نسبة 10% على قيمتها عقب تهريبها .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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