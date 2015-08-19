مرور الجيزة يضبط 11641 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة الحملات المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحام المرورية بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال ال24 ساعة الماضية، عن ضبط 11641 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين " بدون قيادة - متنوعات- انتظار خاطئ "، وضبط 54 دراجات بخارية و 8 مركبات توك توك و 45 مخالفة التقطتها أجهزة الرادار، وتم إجراء تحليل طبى لـ 10 حالة من سائقى المركبات، وتم إثبات تعاطى سائق للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.

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