أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور الجيزة يضبط 11641 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

Google+ Print
مرور الجيزة يضبط 11641 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة مرور الجيزة يضبط 11641 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة
كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة الحملات المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحام المرورية بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال ال24 ساعة الماضية، عن ضبط 11641 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين " بدون قيادة - متنوعات- انتظار خاطئ "، وضبط 54 دراجات بخارية و 8 مركبات توك توك و 45 مخالفة التقطتها أجهزة الرادار، وتم إجراء تحليل طبى لـ 10 حالة من سائقى المركبات، وتم إثبات تعاطى سائق للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365