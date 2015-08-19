داليا زيادة:"إحدى قيادات العفو الدولية"متزوجة من إخوانى

هاجمت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، منظمة العفو الدولية، و"هيومان رايتس ووتش"، بسبب تقاريرهما عن الأوضاع فى مصر ، وقالت: إن عددا من قيادات "العفو الدولية" كانوا على علاقة بجماعة الإخوان، وعقدوا معهم عدة لقاءات، كما أن إحدى قيادات هذه المنظمة متزوجة من قيادى إخوانى كبير".

وأضافت "زيادة" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "العاصمة"، إن "هيومان رايتس ووتش" ممولة من جماعة الإخوان، ومتفرغة للأوضاع فى مصر مشيرة إلى أن قانون الإرهاب ليس به أى انتهاكات من أى نوع والتعريفات فيه واضحة عكس ما كان فى قانون الطوارئ، وهناك تمييز واضح بين الأبرياء ومرتكبى الأعمال الإرهابية فى نصوص القانون بجانب الإسراع فى الضبط والتحقيقات.