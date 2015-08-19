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خالد رامى: ارتفاع نسبة السائحين لــ7% خلال النصف الأول من العام الجارى

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خالد رامى: ارتفاع نسبة السائحين لــ7% خلال النصف الأول من العام الجارى خالد رامى: ارتفاع نسبة السائحين لــ7% خلال النصف الأول من العام الجارى
قال خالد رامى، وزير السياحة، إن هناك زيادة فى أعداد السائحين الأجانب خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 7% على الرغم من تراجع أعداد السائحين الروس على خلفية الأزمة الأوكرانية وتراجع سعر الروبيل فى سلة العملات، لافتاً إلى أن السائح الألمانى والبريطانى والعربى هم الذين عوضوا هذا التراجع، تابع قائلاً: "3 ملايين و100 ألف سائح روسى زاروا العام الماضى".

وأضاف "رامى" خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "ontv"، أن العمليات الإرهابية أثرت بالسلب على قطاع السياحة خلال الربع الثالث من العام الجارى، متوقعاً تحسن أداء السياحة خلال الربع الأخير من العام ذاته.

وكشف وزير السياحة عن أن نسبة الإشغالات فى جنوب سيناء والغردقة بلغت 65% بينما الأقصر وأسوان تتراوح ما بين 10 إلى 14% ، ومن حيث السياحة النيلية بلغت 10% فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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