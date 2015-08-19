سفارة برلين ترفض مساعدة مسنة ألمانية للعودة.. ومطار القاهرة يقدم لها العون

وصلت مواطنة مسنة ألمانية، اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة تتجاوز 70 عاما، وطلبت الرجوع إلى بلدها، وبفحص أوراقها تبين أنها قد تجاوزت مدة الفيزا المخصصة لوجودها بمصر لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وعلى الفور تم الاتصال بمسئولى السفارة الألمانية بالقاهرة وحضروا، لكنهم بمجرد علمهم بتجاوزها الفيزا رفضوا التدخل لدى السلطات المصرية.

وفور إبلاغ اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة، أصدر تعليمات إلى مسئولى مطار رقم 3 بتقديم أقصى درجات الرعاية الإنسانية للراكبة، والتى كانت تعانى من إصابة بالقدم، وقام فريق من المطار بقيادة مدير المبنى الكابتن نادر بتقديم الطعام والشراب للراكبة، وإحضار طبيبة لتوقيع الكشف الطبى عليها وتقديم رعاية طبية فورية لها.

كما قام اللواء جنينة بإجراء اتصال بكل الأجهزة المسئولة لتقديم العون لها والتدخل لحل مشكلتها، والتواصل مع شركة الطيران لتوفير مكان على الرحلة المقرر سفرها فى وقت متأخر من مساء اليوم.