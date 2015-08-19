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ولى العهد السعودى يعزى الرئيس السيسى هاتفيا فى وفاة والدته

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ولى العهد السعودى يعزى الرئيس السيسى هاتفيا فى وفاة والدته ولى العهد السعودى يعزى الرئيس السيسى هاتفيا فى وفاة والدته
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفيا، للعزاء فى وفاة والدته، من الأمير محمد بن نايف، ولى عهد المملكة العربية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن خالص تقديره لتلك اللفتة الإنسانية الكريمة التى تعكس علاقات الأخوة والمودة بين والمملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، مقدراً لولى العهد والقيادات السعودية تعازيهم الصادقة، ومتمنياً لهم جميعاً موفور الصحة والتوفيق، وللمملكة الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

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مصر 365

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