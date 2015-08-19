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تونس : لا نية لإغلاق المعابر الحدودية مع ليبيا

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تونس : لا نية لإغلاق المعابر الحدودية مع ليبيا تونس : لا نية لإغلاق المعابر الحدودية مع ليبيا

رئيس التونسية الحبيب الصيد

نفى وزير النقل التونسى، محمود بن رمضان، وجود أى نية لغلق المعابر الحدودية البرية مع ليبيا بعد فتح المجال الجوى، مؤكدًا أنه لا صحة لمثل تلك الإشاعات.

 وقال الوزير إن إعادة فتح المجال الجوى أمام الطائرات التجارية القادمة من ليبيا هو قرار سياسى، موضحًا أنه تم اتخاذ القرار بعد فحص وضع المطارات الليبية من خلال وفد تونسى رفيع المستوى فى مجال الطيران المدنى.

وأشار بن رمضان، إلى تحسن الوضع الأمنى فى المطارات الليبية، رغم وجود بعض الاضطرابات، قائلًا: “ليبيا هى أقرب بلد لتونس ومن غير المعقول عزل الشعب الليبى لفترة أطول”.
> وأكد أنه من مصلحة تونس تطوير معاملاتها التجارية مع ليبيا، مشيرًا إلى أن حجم التعاملات التجارية للخطوط التونسية مع ليبيا ارتفعت من 27 مليون دينار فى 2010 إلى 190.5 مليون دينار فى النصف الأول من عام 2014، قبل قرار غلق المجال الجوى مع ليبيا.

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