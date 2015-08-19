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البابا تواضروس يعلن تقديم «عظته الأسبوعية» في عدد من الكنائس

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البابا تواضروس يعلن تقديم «عظته الأسبوعية» في عدد من الكنائس البابا تواضروس يعلن تقديم «عظته الأسبوعية» في عدد من الكنائس

البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني “أعيد التهنئة بافتتاح مشروع قناة السويس هذا المشروع الكبير الذي قامت به، وسوف يجلب الخير إلى مصر ويفتح ابواب واسعة للخير في عدة مجالات منها التشغيل، وإن صورة الجدية ظهرت واضحة منذ اعلان السيد الرئيس العمل في حفر القناة حتى تسلميها”.

وقدم خلا المحاضرة التعزية في وفاة والدة السيد الرئيس له ولاسرته الكريمة، والكنيسة شاركت في العزاء بوفد للعزاء، وتابع :إن الأم الفاضله التي تنجب الابطال في خدمة الوطن وانقاذه في أى أمة تستحق التكريم.

وأوضح إن العظة توقفت خلال الاسابيع الماضية وابتدأ العمل بها تحت اشراف لجنة مقسمة الى جزءين الاول فني للايقونات، والجزء التانى هندسي حتى يتم انجازها في الوقت المتاح له، حتى الاحتفال باليوبيل الذهبي لافتتاح الكاتدرائية.

كما أوضح إن هناك لجنة ثانية خارج الكاتدرائية للعمل في محيط الانبا رويس لتعدها انشائيا وهندسيا وجماليا حتى عام 2018، مشيرًا إلى وجود ثلاث احتفالات كبرى في عام 2018 وهي ظهور العذراء مريم فىالزيتون فى عام 1968، وافتتاح كاتدرائية مارمرقس في القاهرة وهي اكبر كاتدرائية في الشرق الاوسط، ومرور مائة عام على تاسيس مدارس الاحد على يد القديس الارشيدكان حبيب جرجس.

واستطرد قائلا : “هذه مناسبات عظيمة ، الله يعطى العمر للجميع ونفرح بها وهناك لجنة مسئولة عن كل احتفال وكل لجنة يرأسها اسقف للاعداد بشكل يليق للاحتفالية.

كما قدم االبابا التهنئة إلى الأقباط بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم يوم السبت القادم وانتهاء الصوم بعد 15 يوما.

وقال إن المحاضرة الأسبوعية سيتم تنظيمها في كل كنيسة وسوف تكون فرصة لافتقاد الكنائس داخل القاهرة او خارجها ولم نحدد الاماكن بالترتيب حتى نستطيع نصل لكل مكان.

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