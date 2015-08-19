جراحة زراعة الأعضاء تعرض المرضى للإصابة بسرطان الجلد

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن الكثير من الناس الذين يخضعون لزراعة الأعضاء معرضون لخطرا الإصابة بسرطان الجلد القاتل.

وقال الباحثون إن زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد قد تنبع من تناول العقاقير التى تخفض نظام المناعة التى يجب اتخاذها لمنع رفض الجسم للأعضاء الجديدة.

وأظهر تحليل حديث شمل أكثر من 100000 شخص، أن الأشخاص الذين خضعوا لإجراء عملية زراعة الأعضاء كان لديهم ضعف احتمالات الإصابة بسرطان الجلد، كما كانوا ثلاث مرات أكثر عرضة للوفاة من المرض مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا لعملية زرع الأعضاء.

ووجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين يخضعون لزراعة الأعضاء كانوا أربع مرات أكثر عرضة لتشخيص الإصابة بورم جلدى أسود وقد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وأضافت مؤلفة الدراسة هيلارى روبنز، من قسم علم الأوبئة فى كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة فى بالتيمور، أن المرشحين لزرع الأعضاء يجب أن يخضعوا لفحص دقيق لسرطان الجلد قبل عملية الزرع، فمن الممكن أن بعض الأورام الميلانينية قد تكون موجودة فى وقت الزرع وتبدأ فى الانتشار بقوة عندما يبدأ المرضى فى تناول الأدوية التى تقلل المناعة.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى ‘Health Day News”.

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