تعليم السويس: 13 مدرسة صناعية تنتهى من الاستعداد للعام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس إنهاء 13 مدرسة صناعية تنتهى من الاستعداد للعام الجديد وصيانة وإمداد المدارس بكل احتياجاتها.

قال أيمن سمير المسئول الإعلامى لتعليم السويس أن محمد عزب مدير عام التعليم الفنى عقد اجتماعًا موسعًا ضم مدير إدارة التعليم الصناعى المركزى ومديرى إدارات التعليم الصناعى بالإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب والجناين ومدير المدارس الصناعية نظامى 3 و5 سنوات ونخبة من موجهى أقسام العلمى والعملى.

>و أوضح عزب أن الاجتماع جاء فى إطار حرص إدارة التعليم الفنى على جاهزية كل المدارس التابعة لها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2015 / 2016.

و أكد عزب أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عدداً من الملفات الهامة و الضرورية منها حصر عدد الفصول فى كل تخصص حسب عدد الحجرات الدراسية المتاحة و الورش و المعامل و العجز و الزيادة بالمدرسين العلمى و العملى و عدد الطلاب بكل مدرسة مشيراً إلى أهمية توحيد الحد الأدنى بكل تخصص مشترك بالمدارس إن أمكن مع اعتبار القطاع الريفى شأن خاص له ظروفه الاستثنائية .

كما تضمن الجدول مناقشة ما تم بشأن نشرات النقل خاصة قرار المحافظ الخاص بنقل كل من أمضى 7 سنوات متصلة أو متقطعة بمدرسته كما ناقش الاجتماع تجهيزات المدارس و الخطط و الكتب الدراسية و إقرار حالة الانضباط بالمدارس .

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