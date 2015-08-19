بدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب المستجدين بجامعة أسوان الأحد القادم

أعلنت اليوم جامعة أسوان عن مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين المقبولين بمختلف كليات الجامعة، وذلك بدءا من يوم الأحد القادم 23أغسطس وحتى الأحد13 سبتمبر.

ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي للطلبة المستجدين المقبولين للعام الجامعي 2015/2016 بالإدارة الطبية بمقر الجامعة، حيث تحدد أول أيام الكشف الطبي يوم الأحد 23أغسطس الجاري على طلبة كلية الطب البشرى .

ويوم الاثنين24أغسطس طلبة كلية الهندسة ويوم الثلاثاء 25 أغسطس طلبة كلية هندسة الطاقة ويوم الأربعاء 26 أغسطس الطب البيطري و يوم الخميس 27 أغسطس طلبة كلية العلوم ويوم الأحد 30أغسطس طلبة كلية التربية عام ويوم الاثنين 31 أغسطس تربية أساسي، بينما تحدد موعد الكشف الطبي علي طلبة كليات اللغات والترجمة والآداب يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر وكلية التمريض يوم الأربعاء 2 سبتمبر وطلبة كلية التجارة يوم الخميس3 سبتمبر بينما تحدد الكشف الطبي على طلبة كليات التربية النوعية و الآثار يوم الأحد 6 سبتمبر.

وطلبة كلية الخدمة الاجتماعية يوم الاثنين الموافق7 سبتمبر و طلبة كلية المصايد والأسماك يوم الثلاثاء8 سبتمبر و طلبة كلية التربية الرياضية يوم الأربعاء 9 سبتمبر و طلبة كلية الزراعة يوم الخميس 10 سبتمبر وطلبة كلية الحقوق يوم الأحد13 سبتمبر.