برنامج تأهيلي لأحمد فتحي

يستعد أحمد فتحي ظهير الأهلي العائد من جديد إلى القلعة الحمراء لخوض برنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

فتحي خارج لقاء الأهلي أمام اتحاد الشرطة في كأس مصر بعد أقل من نصف ساعة من انطلاق المباراة متأثرا بالإصابة.

ليخضع اللاعب لأشعة والتي أثبتت إن اللاعب يعاني من شد في العضلة الضامة.

فتحي خرج من قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت في الجولة الخامسة من الكونفدرالية.

قبل أن يؤكد خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 6 أيام قبل أن ينتظم مجددا في تدريبات الفريق.