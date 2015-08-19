وليد صلاح: نملك توقيعات للاعبي الزمالك.. ولا تحدثني عن موعد قانوني

يريد وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي أن يرفع الإيقاف عن أحمد الشيخ جناح مصر للمقاصة الذي أوقف أربعة أشهر بسبب توقيعه لناديين.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي: "نواجه تعنت من لجنة شؤون اللاعبين ومعنا الحق ونساند قرار مجلس إدارة الأهلي الذي يحفظ حقوق النادي".

وأضاف "كان لابد أن توقع عقوبات على اللاعبين وليس إيقافهم لأنك هكذا تعاقب النادي.. أما لو كنت تغرم اللاعب سيفكر ألف مرة قبل التوقيع لناديين".

وأكد "نملك عقود للاعبي الزمالك طبعا.. وإذا كنت تعاقب من يوقع لناديين لا تحدثني عن موعد قانوني".

وأشار عضو لجنة الكرة بالأهلي "أنا مع العقوبات المغلظة على اللاعبين لكن لا تحرمني من لاعبي أربعة أشهر".

وكان الشيخ قد وقع لنادي الزمالك الذي تقدم بعقوده لاتحاد الكرة ثم أعلن الأهلي عن ضمه رسميا وتم إيقافه أربعة أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه.