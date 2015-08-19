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كوفي يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الصفاقسي

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كوفي يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الصفاقسي كوفي يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الصفاقسي

طالب محمد كوفي مدافع الزمالك فريقه بالفوز على الصفاقسي في تونس بالجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة لحسم التأهل لنصف نهائي البطولة التي يشارك فيها لأول مرة.

وقال كوفي لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "أتمنى أن يكون الحظ مع كل أصدقائي في الفريق".

وأضاف "أتوجه إلى الانضمام لمنتخب بوركينا فاسو ويشغل تفكيري في مباراة الزمالك".

وتابع "أود أن أقول لزملائي عودوا بالنقاط الثلاثة".

وخرج كوفي من قائمة الزمالك للإيقاف.. ويستعد للانضمام لبوركينا فاسو لمواجهة النيجر وديا قبل لقاء بوتسوانا يوم الخامس من سبتمبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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