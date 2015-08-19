لماذا تأجل فجأة حفل لطفي بوشناق أمس في اختتام مهرجان قرطاج؟

تمّ ليلة أمس الثلاثاء 18 أغسطس تأجيل الحفل الختامي للدورة 51 لمهرجان قرطاج الدولي إلى يوم الخميس 20 أغسطس وأصدرت إدارة المهرجان بلاغاً تعلن فيه عن ذلك.إلا أن ما أغضب الكثير من الجمهور أن قرار التأجيل جاء في الساعة العاشرة ليلاً أي بعد حضور الجمهور وبعد حضور الفرقة والفنان لطفي بوشناق الذي كان مبرمجاً لإقامة حفل الاختتام.

وجاء قرار التأجيل بسبب هطول الأمطار بغزارة. وكان الفنان لطفي بوشناق مبرمجاً لهذا الحفل. وقد حضر فعلاً مع كامل فرقته وانتظر أن تكفّ الأمطار ليتمكن من إقامة الحفل إلا أن ذلك لم يحصل فقد غادر العدد الأكبر من المتفرجين والمدعوين مسرح الهواء الطلق بعد أن أصبح المطر غزيراً. ورغم أن إدارة المهرجان أكدت في بلاغها أن التذاكر والدعوات تبقى صالحة لحفلة يوم الخميس إلا أن هناك من لام وعاتب في مواقع التواصل الاجتماعي إدارة المهرجان على عدم اتخاذ قرار التأجيل منذ الصباح بعد أن أكدت كل النشرات الجوية الصادرة عن معهد الرصد الجوي أن إمطاراً غزيرة ستنزل في بعض الأماكن ومن بينها قرطاج في العشيّة والليل ورأى الكثيرون في تعليقاتهم أن الإعلان عن تأجيل الحفل بعد حضور الجمهور يظهر سوء تنظيم في حين أن قلة رأوا أن هذه أمور طارئة قد تقع.

وعموماً هناك شبه إجماع لدى جانب كبير من الجمهور ولدى بعض النقاد الفنيين على أن هذه الدورة51 لمهرجان قرطاج الدولي كانت من أسوأ الدورات منذ انطلاق المهرجان منذ أكثر من نصف قرن إذ لم تتضمن حفلات كبرى لنجوم عرب أو أجانب وأنها كانت دورة عادية جداً وهناك من رأى أنها دورة باهتة.