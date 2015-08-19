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كيف تسبب حماقي في انسحاب دينا من عرس مي كساب؟

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كيف تسبب حماقي في انسحاب دينا من عرس مي كساب؟ كيف تسبب حماقي في انسحاب دينا من عرس مي كساب؟

الأربعاء 19-08-2015 18:15

دبي - صباح جميل

دخلت الفنان مي كساب قفص الزوجية مع المغني الشعبي "أوكا"، ضمن حفل ضخم أقيم في قاعة توت عنخ آمون بفندق "جي دبليو ماريت" ـ التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وحضرته نخبة من نجوم الفن منهم أحمد رزق وزوجته وشذا وأحمد عيد ورجاء الجداوي ولقاء سويدان وإيمي وزوجها غسان المولى ودلال عبد العزيز وعمرو رمزي وسامح حسين وزوجته وداليا البحيري، وكان من المفترض أن تفتح حفل الزفاف الراقصة دينا حسب ما اتفقت مع منظم الحفل وليد منصور، ولكن حدثت مشادة بينهما لتقديم فقرة محمد حماقي على فقرتها وافتتاحه الحفل بدلاً منها على أساس تكون فقرتها الثانية، ولم توافق دينا وانتابها حالة من الغضب الشديد فقررت الانسحاب من العرس على أساس أن "وليد" أخل بالاتفاق معها، وبالفعل أشعل حماقي العرس، ومن بعده قدم الفنان محمد منير بعض الأغاني التي تفاعل معها الحضور كما غنى أيضاً الفنان رامي صبري مجموعة من الأغاني، كما شاركت الفنانة دلال عبد العزيز العروس الرقص على المسرح، وانتهى العرس في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، والسؤال هنا: ألا تدرك دينا أن العروسين أيضاً من الوسط الفني، أي زملاء عمل، وكان يفترض بها الانسحاب والتعامل مع الأمر على أنه اتفاق وعرض، وأن تدرك أن هذا التصرف سيغضب مي وأوكا لأنها تسببت في إلغاء الفقرة الراقصة في عرسهما؟.

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سيدتي