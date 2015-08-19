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دينا:لهذا السبب انسحبت من حفل زفاف مي وأوكا

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دينا:لهذا السبب انسحبت من حفل زفاف مي وأوكا دينا:لهذا السبب انسحبت من حفل زفاف مي وأوكا

الأربعاء 19-08-2015 18:35

أعربت الراقصة والممثلة دينا عن اندهاشها مما قيل حول أن سبب انسحابها من حفل زفاف مي كساب والمغني أوكا هو وجود الفنان محمد حماقي.
وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنها بالفعل ذهبت إلى حفل مي كساب حيث كانت متفقة على تأدية إحدى الفقرات لكن تأخرت فقرة المطرب محمد حماقي وكانت هي في الوقت نفسه ملتزمة بإحياء حفل زفاف آخر، فاعتذرت وغادرت القاعة بكل ذوق من دون أي عراك أو مشاكل، مؤكدة أنها نفسها استمتعت بفقرة حماقي لأنها تحترم فنه وتقدره على النطاق الشخصي.
وكانت أخبار قد ترددت أن دينا انسحبت من الحفل بعد استبدال فقرتها بفقرة محمد حماقي وعدم الرضوخ لطلبها أن تكون موجودة في أولى فقرات الحفل لذا انسحبت غاضبة.

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سيدتي