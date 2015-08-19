التركية بانة تظهر مع حبيبها الأوّل فهل أصبح طلاقها نهائياً؟

بعد قيامها برفع دعوى طلاق متبادلة في محكمة الأسرة، بات بحكم المؤكد أنّ الانفصال بين الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة في "عودة مهند"، وزوجها رجل الأعمال التركي مالكوتش صولب أصبح نهائياً ولا عودة عنه، خاصةً بعد أن أقام كل منهما حفل عيد ميلاد مستقل ومنفصل عن الآخر لابنهما "آزور"، الذي بلغ عامه الأول.

وقد سمحت بادة لمالكوتش برؤية إبنه والإحتفال معه بعيد ميلاده الأول بدونها في منزل والدته، التي أقامت لحفيدها الصغير عيد ميلاد صغير.

وقد عادت بادة إيشيل للظهور علناً مع حبيبها القديم، ما أكد إصرارها على الطلاق وعدم العودة إلى زوجها رجل الأعمال مالكوتش صولب.