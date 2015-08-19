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داود حسين يستعد لبطولة فيلم مصري

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داود حسين يستعد لبطولة فيلم مصري داود حسين يستعد لبطولة فيلم مصري

الأربعاء 19-08-2015 19:42

كشف الفنان الكويتي داود حسين عن استعداداه لبطولة فيلم سينمائي مصري من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة. وقال داود في تصريح خاص إلى "سيدتي نت" إنه بصدد قراءة النص على أن يحسم موقفه النهائي خلال أيام وفضّل الفنان الكويتي عدم الخوض في أي تفاصيل لحين إبرام الاتفاق النهائي مع الجهة المنتجة مؤكداً على أن الفكرة جديدة والعمل مختلف شكلاً ومضموناً.
من جهة أخرى ينتظر داود إعادة عرض مسلسله الأخير "العم صقر" الذي كان مقرراً له رمضان المنقضي ولكن تأجل لأسباب عدة حيث سبق وأن عرض المسلسل عبر شاشة osn تأليف الكاتب البحريني حسين المهدي، وإخراج مناف عبدال، ويشارك في البطولة لطيفة المجرن، فاطمة الصفي، فؤاد علي، ليلى عبدالله، حمد أشكناني، خالد البريكي، محمد المسلم، عبد العزيز أحمد، منى حسين، جراح الدوب، آمنة الكدري، لطيفة الزامل، أمل عبد الكريم، أمل محمد وأمل عباس.

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سيدتي