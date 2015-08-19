هكذا شاركت السلطانة مريم صديقتها السلطانة نوربانو فرحتها بليلة الحناء

بعد مصالحة الثنائي الممثلة التركية ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو في الموسم الرابع من "حريم السلطان" وخطيبها المغني التركي الشهير مراد دالكيليتش، إثر مضي 6 أشهر على انفصالهما واتفاقهما على الزواج مساء24 آب/أغسطس، في قصر السلطانة عديلة، احتفلت ميرفي بولوغور البالغة من العمر 27 عاماً مساء الثلاثاء 18 آب مع عائلتها وصديقاتها المقربات بليلة حنتها، التي ارتدت فيها فستان سهرة أبيض أنيق، حيث وضعت تاج ومجوهرات ثمينة مستحضرة شخصيتها الدرامية السلطانة نوربانو، وجاراها الجميع بالجو السلطاني الرائع التي أحبته أن يكون طقسها الخاص كعروس ليلة حنتها التي لا تنسى واستمرت لساعات الصباح الأولى.

وكان من أبرز الحاضرات صديقاتها المقربات: النجمة التركية بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم التي اختارتها العروس لتكون إحدى شهود عقد قرانها، وقد اختارت أن تنقش بالحنة قدمين صغيرتين تمثلان قدميّ ابنها علي ديمير على باطن كفها، وجيلان تشابا خطيبة بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك السابقة، وإيليزساكوتش أوغلو.

ولوحظ غياب زميلاتها في "حريم السلطان" حيث لم يحضر منهن سوى بيلين كاراهان المقربة منها جداً.

وقد تسابقنّ ميرفي وصديقاتها في نشر صور سهرة الحنة في حساباتهن الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".