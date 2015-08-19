اختفاء طفل يعانى من مرض التوحد أثناء لهوه أمام منزله بالشرقية

تواصل أجهزة الأمن بمركز بلبيس بالشرقية جهودها، للبحث عن طفل متغيب عن أسرته منذ 15 يوما، أثناء لهوه أمام منزله بالمتاجر الشعبية بمدينة بلبيس، وقامت الشرطة بنشر صور الطفل وتوزيعها على جميع المراكز الشرطية.

وتلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ببلاغ باختفاء الطفل "إياد عصام حسن أبو خضرة" 5 سنوات مقيم بالمتاجر الشعبية بندر بلبيس.

وقالت الأم "نجوى إبراهيم" 30 سنة أن الطفل خرج منذ 15 يوما للنزول فى الشارع ونزلت خلفه مسرعة لمعاناته من مرض التوحد "عدم النطق" ولكنها لم تجده، وبحثت عنه فى كل مكان.

وناشدت أسرة الطفل من يتعرف عليه أن يبلغ مركز شرطة بلبيس، خاصة أن الطفل لا يستطيع النطق أو الكلام نهائيا، خاصة بعد إصابة والدة الطفل بحالة انهيار عصبى منذ اختفائه.